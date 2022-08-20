- Всё, "Оренбурги" и "Уралы" закончились, и дальше наступает то, что и должно быть с этой командой. И вся эйфория закончится. ...А в ближайших четырех турах можно готовиться к тому, что ни одной победы одержано не будет. И чемпионская гонка для "Спартака" закончена. Тактически Йоканович сегодня переиграл Абаскаля, всё было красиво, и хорошо, что закончилось только 1:0. Могла и треха влететь… - передает слова Радимова "РБ Спорт".
Матч 6 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, которые при этом дважды попали в каркас ворот и забили второй гол, который не был засчитан из-за положение "вне игры". Красно-белые потерпели первое поражение в нынешнем чемпионате. Подопечные испанского тренера Гильермо Абаскаля продолжают возглавлять турнирную таблицу с 13 очками в 6 матчах, но упустят лидерство в случае победы "Зенита" над "Торпедо" 21 августа. В ближайших четырех турах "Спартаку" предстоит встретиться с воронежским "Факелом" на выезде, с петербургским "Зенитом" дома, с "Ростовом" в гостях и с московским "Локомотивом" на своем поле. В 11 туре красно-белые сыграют в гостях с "Пари НН", в 12 туре - дома против самарских "Крыльев Советов".
Радимов: чемпионская гонка для "Спартака" закончена. В ближайших четырех турах не будет ни одной победы
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал поражение "Спартака" от "Динамо" в матче 6 тура РПЛ.