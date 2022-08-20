Радимов: чемпионская гонка для "Спартака" закончена. В ближайших четырех турах не будет ни одной победы

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
15:00
АхматНе начат
П1 1.82X 3.8П2 4.4
Зенит
17:30
ТорпедоНе начат
П1 1.13X 9.2П2 21
Краснодар
20:00
ОренбургНе начат
П1 1.8X 4П2 4.2

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волга Ул
12:45
РубинНе начат
П1 5.2X 3.6П2 1.7
Енисей
13:00
ШинникНе начат
П1 1.46X 4.3П2 7
Уфа
16:00
ВолгарьНе начат
П1 1.81X 3.4П2 4.6
КАМАЗ
17:00
АкронНе начат
П1 3.35X 3.55П2 2.08
Нефтехимик
18:00
ВелесНе начат
П1 1.57X 3.95П2 6
Балтика
18:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.48X 4.1П2 7
Динамо Мх
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.6
Родина
20:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.8X 3.4П2 2.45
Кубань
20:00
АланияНе начат
П1 3.75X 3.5П2 1.97

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лидс
16:00
ЧелсиНе начат
П1 5.8X 4.5П2 1.54
Вест Хэм
16:00
БрайтонНе начат
П1 2.42X 3.4П2 3
Ньюкасл
18:30
Манчестер СитиНе начат
П1 7.6X 5.2П2 1.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Атлетик
18:30
ВаленсияНе начат
П1 1.75X 3.7П2 5
Атлетико
20:30
ВильярреалНе начат
П1 1.87X 3.55П2 4.5
Реал Сосьедад
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.55X 3.6П2 2.08
Сельта
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 3.7X 3.8П2 1.97
Наполи
19:30
МонцаНе начат
П1 1.33X 5.6П2 8.8
Аталанта
21:45
МиланНе начат
П1 2.85X 3.5П2 2.5
Сассуоло
21:45
ЛеччеНе начат
Интер
21:45
СпецияНе начат
Болонья
21:45
ВеронаНе начат
П1 2.21X 3.5П2 3.3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Айнтрахт
16:30
КёльнНе начат
П1 2.09X 3.7П2 3.4
Бохум
18:30
БаварияНе начат
П1 13X 8.4П2 1.19

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
14:00
РеймсНе начат
П1 1.81X 3.6П2 4.8
Монпелье
16:00
ОсерНе начат
П1 2.14X 3.55П2 3.4
Тулуза
16:00
ЛорьянНе начат
П1 1.97X 3.6П2 3.95
Анже
16:00
БрестНе начат
П1 2.41X 3.35П2 3.05
Клермон
16:00
НиццаНе начат
П1 3.7X 3.45П2 2.09
Ренн
18:05
АяччоНе начат
П1 1.45X 4.6П2 7.4
Лилль
21:45
ПСЖНе начат
П1 6X 4.8П2 1.5
Марсель
22:00
НантНе начат
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Радимов: чемпионская гонка для "Спартака" закончена. В ближайших четырех турах не будет ни одной победы

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал поражение "Спартака" от "Динамо" в матче 6 тура РПЛ.
- Всё, "Оренбурги" и "Уралы" закончились, и дальше наступает то, что и должно быть с этой командой. И вся эйфория закончится. ...А в ближайших четырех турах можно готовиться к тому, что ни одной победы одержано не будет. И чемпионская гонка для "Спартака" закончена. Тактически Йоканович сегодня переиграл Абаскаля, всё было красиво, и хорошо, что закончилось только 1:0. Могла и треха влететь… - передает слова Радимова "РБ Спорт".

Матч 6 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, которые при этом дважды попали в каркас ворот и забили второй гол, который не был засчитан из-за положение "вне игры". Красно-белые потерпели первое поражение в нынешнем чемпионате. Подопечные испанского тренера Гильермо Абаскаля продолжают возглавлять турнирную таблицу с 13 очками в 6 матчах, но упустят лидерство в случае победы "Зенита" над "Торпедо" 21 августа. В ближайших четырех турах "Спартаку" предстоит встретиться с воронежским "Факелом" на выезде, с петербургским "Зенитом" дома, с "Ростовом" в гостях и с московским "Локомотивом" на своем поле. В 11 туре красно-белые сыграют в гостях с "Пари НН", в 12 туре - дома против самарских "Крыльев Советов".


Спартак Зенит Зенит-2 Динамо Радимов
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Червиченко: одну команду, на которой можно было проверять чемпионские амбиции, "Спартак" прошел, а вторую не смог 1 эксклюзив
Умяров: хочется извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился. Поражение полностью на мне 26
Юран: ожидать ли новостей, связанных с моей фамилией? Думаю, да. Подробности будут, когда появится конкретика 2 эксклюзив
Абаскаль: нам нужно прибавлять в точности и реализации моментов 3
Джикия: это наша общая ошибка, а не одного Умярова. Когда выигрываем, победы общие. Ошибки тоже общие 4
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