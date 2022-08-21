"Наверное, он хотел получать больше времени, как и любой игрок. Быть в основном составе.
Но не так много времени прошло, чтобы сказать, что он не доказал [свои намерения] или был слабее ребят, которые выходили в старте. Я думаю, ему немного не хватило терпения… Мы никогда не говорили ему, что он нам не подходит", – цитирует тренера Metaratings.
"Краснодар" объявил о переходе Шапи в "Хапоэль" 17 августа. 22-летний хавбек проведет в коллективе из чемпионата Израиля ближайший сезон на правах аренды.
Сулейманов в начавшемся сезоне успел сыграть за "Краснодар" в четырех матчах Российской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.
"Краснодар" после шести туров национального чемпионата занимает шестое место в турнирной таблице. 28 августа южане на выезде сыграют с "Торпедо".
Наставник "Краснодара" Сторожук – о Сулейманове в "Хапоэле": ему не хватило терпения
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук высказался об уходе полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова в "Хапоэль" на правах аренды.
Фото: ФК "Краснодар"