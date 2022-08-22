Ранее сегодня "Лукойл" сообщил о приобретении 100% акций московского "Спартака", а также стадиона "Открытие Банк Арена". В связи с выходом из состава акционеров клуба Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров "Спартака".
"Федун покидает "Спартак"? Напьюсь сегодня! От счастья напьюсь. "Лукойл" будет кого-то назначать. И я надеюсь, что этот человек будет адекватным в футбольной сфере деятельности. Как оценю работу Федуна? Тройка с минусом", - цитирует Кафельникова СЭ.
Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2004-м году. Чемпионом России при Федуне красно-белые стали в сезоне-2016/17. Суперкубок России "Спартак" выиграл в 2017 году. Кубок страны московский клуб завоевал в прошлом сезоне, обыграв в финале "Динамо" (2:1).
"Спартак" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 2-е место, набрав в 6 матчах 13 очков. На один балл красно-белые отстают от петербургского "Зенита" (14 очков).
Кафельников - об уходе Федуна из "Спартака": напьюсь сегодня от счастья
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", отреагировал на новость о том, что Леонид Федун покидает клуб.
Фото: ФК "Спартак"