"Джордже ищет команду. Это дорогой футболист, мы не в состоянии платить ему столько денег. Он хороший парень, тренируется с основной командой "Арсенала". Дай бог, у него все будет хорошо", – цитирует функционера "Матч ТВ".
Ранее сербский нападающий, отвечая на вопрос о своих перспективах в команде, отмечал, что у него еще два с половиной года действует контракт с "Арсеналом".
"Арсенал" финишировал в предыдущем розыгрыше Российской Премьер-лиги в зоне прямого вылета и покинул элитный дивизион. В нынешнем сезоне туляки играют в Первой лиге.
"Арсенал": Деспотович ищет новую команду – мы не в состоянии платить ему столько денег
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев высказался о будущем форварда Джордже Деспотовича в команде.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула