По информации источника, услуги 31-летнего российского футболиста летом были предложены армейцам.
Сообщается, что ЦСКА не заинтересовался подписанием Цаллагова.
Ибрагим Цаллагов выступает за "Сочи" с 2019 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года. В общей сложности за сочинский клуб Цаллагов провел 97 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
Отметим, что перед началом сезона ЦСКА возглавил бывший главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.
Источник: Metaratings
СМИ: Цаллагов летом мог перейти в ЦСКА
Футболист "Сочи" Ибрагим Цаллагов мог продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: РПЛ