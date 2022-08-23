"Локомотив" интересуется возможностью приобретения 26-летнего опорного полузащитника "Ростова" и сборной Норвегии Матиаса Норманна, сообщают СМИ. По данным источника, руководство "железнодорожников" рассматривает норвежца в качестве варианта замены в составе для ушедшего в "Ниццу" французского хавбека Алексиса Бека Бека.
Прошедший сезон Норманн провел в аренде в английском "Норвиче", где в 25 матчах во всех турнирах отметился 1 забитым голом и 3 результативными передачами, но из-за вылета "канареек" в Чемпионшип опция его выкупа не была активирована. В настоящее время футболист готовится к сезону на территории Норвегии, "Ростов" не вносил его в заявку на текущий чемпионат. Ранее о подписании Норманна объявил "Лечче", однако переход сорвался, по сообщению итальянского клуба, "из-за затянувшейся регистрации игрока".
Источник: "СЭ"
СМИ: "Локомотив" проявляет интерес к хавбеку "Ростова" Норманну
По данным источника, московский "Локомотив" рассматривает возможность подписания норвежского опорного полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна.
Фото: ФК "Ростов"