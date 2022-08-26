"Какие вопросы могут быть по игре? Нас изуродовали", - приводит слова Мирзова "Матч ТВ".
Напомним, "Химки" проиграли "Сочи" в матче 7-го тура РПЛ (1:4). Поражение стало для подмосковной команды третьим подряд с разницей мячей 2:10. Все они случились после того, как клуб уволил Сергея Юрана с поста главного тренера. Вместо него команду возглавил член тренерского штаба сборной России Николай Писарев.
После семи туров "Химки" занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подмосковного клуба 7 набранных очков. При этом уже в ходе этого тура "Химки" могут опуститься на несколько строчек ниже.
Мирзов: какие вопросы по игре? "Химки" изуродовали
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов нелестно высказался о событиях, которые происходят в клубе.
Фото: ФК "Химки"