– Возможна ли отставка нового тренерского штаба? Если не улучшатся результаты, команда продолжит проигрывать, то да, Писарев может быть уволен. В любом случае, в ближайших двух играх командой будет руководить действующий тренерский штаб, но наше сотрудничество будет краткосрочным, если "Химки" не начнут набирать очки, – передаёт слова Терюшкова "РБ Спорт".
После увольнения Сергея Юрана "Химки" потерпели поражение в трех играх подряд с общим счетом 2:10. Под руководством Николая Писарева команда дома проиграла "Ахмату" (1:3) и "Локомотиву" (0:3) и в гостях уступила "Сочи" (1:4). Прямо сейчас "Химки" идут на девятом месте в таблице. У многих клубов есть матчи в запасе, которые они сыграют 27 и 28 августа в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Следующий свой матч подмосковная команда проведёт дома с "Краснодаром" в рамках Кубка России. Игра состоится 31 августа, в 16:30 по московскому времени.
Терюшков: если результаты не улучшатся, Писарев может быть уволен
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о текущих результатах клуба и перспективах главного тренера Николая Писарева.
Фото: ФК "Химки"