"Федун был частью, в том числе, решения пригласить меня сюда, как и Лука Каттани. Я с большим уважением отношусь к нему, мне было удобно и комфортно работать, он вкладывался в клуб, переживал и чувствовал команду. Приятно отблагодарить его победами. Но он сказал, что остается со "Спартаком", всегда можем рассчитывать на его помощь", - сказал Абаскаль на пресс-конференции.
Напомним, ранее стало известно, что "Лукойл" выкупил полный пакет акций "Спартака". В связи с этим Леонид Федун официально отошел от руководства клубом. Федун был владельцем "Спартака" с 2004 года.
"Спартак" разгромил "Факел" в 7-м туре РПЛ (4:1). Победу команде Гильермо Абаскаля принесли голы Романа Зобнина, Даниила Денисова, Квинси Промеса и Мацея Рыбуса. Эта победа позволила красно-белым выйти на промежуточное первое место по ходу текущего тура.
Абаскаль: Федун сказал, что мы всегда можем рассчитывать на его помощь
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался об уходе Леонида Федуна из числа руководителей клуба.
Фото: ФК "Спартак"