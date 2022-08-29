Напомним, перед возобновлением сезона-2021/22 после зимней паузы "Краснодар" покинули все легионеры, которые входили в заявку клуба. Среди них был и Кайо.
"В тот момент было сложно понимать, что происходит в мире. Когда я вернулся в Россию, понял, что тут безопасно и уезжать не стоит. Вернулись и другие легионеры", - приводит слова Кайо РБ Спорт.
Защитник Кайо перешел в "Краснодар" летом 2019 года из португальской "Санта-Клары" за 3 млн евро. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 2 матча во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился. В общей сложности за "быков" он сыграл в 64 матчах и забил 1 гол. Контракт Кайо с "Краснодаром" рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.
Кайо: когда вернулся в Россию, понял, что тут безопасно
Бразильский защитник "Краснодара" Кайо рассказал, почему решил остаться в России.
Фото: РПЛ