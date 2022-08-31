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Глебов: без Fan ID на стадион пришло 28 тысяч, с Fan ID на ЦСКА - 8 тысяч. Если это не понимают сидящие выше - печально

Опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал посещаемость на домашнем матче 1 тура Кубка России против "Динамо" (2:0).
Фото: ФК "Динамо"
- Хороший первый тайм. На вторую половину матча вышли с мыслью, что счет 0:0 и надо продолжать играть так же, сохранить ворота сухими. Что касается посещаемости, то, думаю, все видели, что на матч с ЦСКА, тоже хорошим соперником, где был Fan ID, пришло только 8 тысяч, и сегодня без Fan ID пришло 28 тысяч. Всё очевидно и всё понятно. И если это не понимают те, кто сидит выше, то печально. Нам не хватает фанатов, жаль, что бойкотируют. Команда понимает их позицию и, надеюсь, вопрос будет как-то решаться. Надо что-то делать. 8 тысяч на таком стадионе в матче с ЦСКА - не дело, - передает слова Глебова "РБ Спорт".

Матч 1 тура группового этапа Кубка России в группе С "Ростов" - "Динамо" завершился победой желто-синих со счетом 2:0. Оба гола на счету нападающего Егора Голенкова, который на 23 минуте игры отличился с пенальти, а на 43 минуте забил головой после подачи углового. После 1 тура в группе С лидирует с 3 очками "Ахмат", который победил "Оренбург" со счетом 3:1, на второй строчке с таким же количеством баллов находится "Ростов". "Оренбург" и "Динамо" с нулем очков занимают третью и четвертую позицию соответственно. Посещаемость матча "Ростов" - "Динамо", который проводился без применения системы Fan ID, составила 28 913 человек, ранее на матче 7 тура РПЛ "Ростов" - ЦСКА присутствовало 8 616 зрителей.

Карпин - о Fan ID: аэропорт не открылся, но на "Ростов" - "Динамо" было 30 тысяч. Это красноречиво говорит обо всём


Кубок России Ростов Динамо Fan ID
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