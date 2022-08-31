"Конечно, я и сейчас слежу за "Спартаком", за всем, что сейчас там происходит. Держу кулаки за команду даже на таком большом расстоянии. Я буду особенно рад за всех болельщиков красно-белых, если в этом году "Спартак" сможет выиграть РПЛ!" — цитирует немца "СЭ".
Под руководством Тедеско "Спартак" завоевал серебряные медали чемпионата России по итогам сезона 2020/2021. В матче последнего тура против "Ахмата" столичный коллектив отыгрался с 0:2 и добыл ничью. Благодаря этому красно-белые не позволили "Локомотиву" сместить их со второй строчки.
В нынешнем сезоне "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля набрал 16 очков в семи встречах и располагается на втором месте. Лидирует в таблице чемпионата "Зенит".
Тедеско: слежу за "Спартаком" - буду особенно рад, если команда в этом году выиграет РПЛ!
Главный тренер "Лейпцига" Доменико Тедеско признался, что продолжает следить за "Спартаком", где работал до лета 2021 года.
Фото: ФК "Спартак"