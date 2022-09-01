"Какую-то компенсацию Писареву "Химки" выплатят, но хочется, чтобы она была соразмерна тем результатам, которые были показаны. Сумму этой компенсации я не знаю. Это будут решать учредители и основной инвестор", - цитирует Терюшкова РБ Спорт.
Ранее Терюшков сообщил, что Николай Писарев будет уволен с должности главного тренера "Химок". Специалист возглавил подмосковный коллектив 10 августа – после того, как клуб расстался с предыдущим наставником Сергеем Юраном. При Юране "Химки" отобрали очки у "Зенита" и занимали 7-е место в РПЛ после четырех туров.
При Писареве химчане не одержали ни одной победы в 4-х матчах (разница мячей 2:12), а вчера потерпели поражение от "Краснодара" (0:2) в Кубке России.
Терюшков - о компенсации Писареву: хочется, чтобы она была соразмерна его результатам в "Химках"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил, что клуб выплатит компенсацию Николаю Писареву за увольнение с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Химки"