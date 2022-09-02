– Нравится ли мне игра "Зенита" в этом сезоне? Мне нравится, какое место он занимает в турнирной таблице. Думаю, всем болельщикам клуба это нравится. Это самое главное сейчас, как и все предыдущие четыре сезона. Сейчас в "Зените" много латиноамериканских футболистов, которые солируют в команде. Даже неважно, кто будет играть в линии нападения петербуржцев, главной силой сейчас является полузащита, где, на мой взгляд выходят ведущие игроки клуба – Малком, Вендел и Клаудиньо. От их присутствия и зависит, как будет играть "Зенит", – цитирует Кержакова "Матч ТВ".
По итогам семи сыгранных туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака набрала 17 очков и ещё не проигрывала в текущем сезоне. Предыдущий матч в рамках чемпионата петербуржцы проводили в Екатеринбурге, где местный "Урал" был обыгран со счётом 0:4. Голы забивали Малком (дубль), Андрей Мостовой и Родригао. Ближайшая игра "Зенита" состоится 4 сентября, в гостях у московского "Спартака", который отстаёт от них всего на одно очко. Этот матч станет центральным в восьмом туре. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Павел Кукуян. Предыдущая встреча команд в рамках Суперкубка России закончилась разгромной победой "Зенита" (4:0).
Кержаков рассказал, от кого сейчас зависит игра "Зенита"
Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков поделился впечатлениями от игры команды Сергея Семака.
Фото: РИА Новости