"И на каких условиях Захаряна звали в "Челси"? К кому он едет? Думаете, Тухель с ним говорил? Вот у Аршавина была гениальная ситуация. Арсен Венгер хотел его видеть в "Арсенале", понимал, что может заиграть у него. А я что-то не слышал, чтобы Гасперини говорил о предметном интересе к Миранчуку. Может быть, поэтому он и сидел часто в запасе в "Аталанте", - цитирует Орлова "СЭ".
Напомним, ранее Захарян мог перебраться в "Челси" в концовке трансферного окна. Английский клуб планировал активировать опцию выкупа на Арсена, которая действует только для европейских клубов и составляет 15 млн евро. Но в конечном итоге лондонский клуб не успел осуществить переход из-за санкций. Трансферное окно в Англии закрылось в ночь с 1 на 2 сентября.
Пресс-служба "Динамо" выпустила официальное заявление о том, что игрок пока продолжит выступать за бело-голубых. Сообщалось, что "Челси" может вернуться к переговорам зимой.
Орлов: Венгер хотел видеть Аршавина в "Арсенале", а куда поехал бы Захарян? Думаете, Тухель с ним говорил?
Комментатор Геннадий Орлов сравнил ситуации с отъездом Андрея Аршавина в "Арсенал" и возможным переходом Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: РПЛ