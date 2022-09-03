Напомним, Кузяев вышел на поле на замену в начале второго тайма матча Кубка России с "Факелом" (2:0), но из-за повреждения был заменен на 78-й минуте встречи.
"У Далера Кузяева характер травмы пока еще до конца не ясен. Есть вопросы по его участию в матче со "Спартаком", - приводит слова Медведева "СЭ".
Полузащитник Далер Кузяев в текущем сезоне провел 5 матчей за "Зенит" во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.
Матч 8-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" пройдет завтра, 4 сентября, в Москве на "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Сине-бело-голубые единолично возглавляют таблицу (17 очков), красно-белые идут следом (16 очков).
Кузяев может пропустить матч со "Спартаком"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о состоянии полузащитника Далера Кузяева перед матчем 8-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"