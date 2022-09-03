- У Олакунле уже были возможности уйти во французский топ-клуб, но он решил остаться в "Краснодаре". Я уверен, что скоро у него будет много отличных вариантов. Есть ли у "Краснодара" шанс удержать Олусегуна? Конечно! У него всё идет отлично в этом клубе, - передает слова Д'Авила "РБ Спорт".
20-леьтний нигерийский вингер Олакунле Олусегун перешел в "Краснодар-2" на правах аренды из болгарского "Ботева" в августе 2021 года, весной 2022 года футболист дебютировал за первую команду "быков", летом 2022 года его трансфер был выкуплен за 1,2 миллиона евро. В матче 8 тура РПЛ против "Сочи" (2:1) Олусегун отметился забитым голом и результативным пасом. Всего на его счету в текущем сезоне 3 гола и 2 ассиста в 7 сыгранных матчах.
Агент Олусегуна: у Олакунле были возможности уйти во французский топ-клуб, но он решил остаться в "Краснодаре"
Агент нападающего "Краснодара" Олакунле Олусегуна Вильям Д’Авила прокомментировал развитие карьеры своего подопечного.
Фото: ФК "Краснодар"