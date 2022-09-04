Напомним, ранее сообщалось, что Захарян мог перебраться в "Челси" в концовке трансферного окна. Английский клуб планировал активировать опцию выкупа на Арсена, которая действует только для европейских клубов и составляет 15 млн евро. Но в конечном итоге лондонский клуб не успел осуществить переход из-за санкций. Трансферное окно в Англии закрылось в ночь с 1 на 2 сентября.
"Очень жаль, что у него не получилось перейти. Ему желаю только удачи, работать и продолжать тот футбол, в который он умеет играть. Только удачи", - цитирует Чалова Metaratings.
Отметим, несколько лет назад Чалов мог перейти в "Кристал Пэлас", но ЦСКА не отпустил форварда.
ЦСКА сегодня в гостях обыграл "Крылья Советов" со счетом 1:0. Армейский клуб набрал 17 очков и занимает 2-е место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Чалов: очень жаль, что у Захаряна не получилось перейти в "Челси"
Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о сорвавшемся переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ПФК ЦСКА