Напомним, в компенсированное ко второму тайму время арбитр встречи Ян Бобровский назначил пенальти в ворота "автозаводцев". Вратарь "Торпедо" Егор Бабурин дважды взял пенальти - сначала от Егора Голенкова, а затем от Николая Комличенко, но Бобровский дважды зафиксировал выход вратаря с линии ворот и дважды дал перебить пенальти, с третьей попытки Максим Осипенко все же реализовал удар с точки.
"Тяжелый матч, боевая игра. Надо ли было перебивать пенальти? У меня в ложе был телевизор, там Бабурин с ленточки вышел. Как мне кажется, это очевидно. Как оценю старт чемпионата? 16 очков лучше, чем 15", - цитирует Рыскина Чемпионат.
"Ростов" набрал 16 очков и занимает 6-е место в таблице РПЛ. Донской клуб не потерпел еще ни одного поражения в текущем сезоне чемпионата России
В "Ростове" прокомментировали ситуацию с тройным перебитием пенальти в матче с "Торпедо"
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин оценил момент с решающим пенальти в матче 8-го тура РПЛ против "Торпедо" (1:0).
Фото: ФК "Торпедо"