"Да, мы продали Кузьмичева. Он уже подписал контракт с "Локомотивом", - приводит слова Иванова "РБ Спорт".
Иван Кузьмичев является воспитанником тольяттинской "Лады". Он перебрался в "Урал" в сентябре прошлого года. Также на счету центрального защитника два матча в составе молодежной сборной России.
В нынешнем сезоне в активе Кузьмичева семь матчей в составе "Урала", в которых он не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего защитника в 800 тысяч евро.
В "Урале" подтвердили переход Кузьмичева в "Локомотив"
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что защитник екатеринбуржцев Иван Кузьмичев переходит в "Локомотив".
Фото: РПЛ