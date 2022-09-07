"Говорил с ним, он играл против "Ростова" на Кубок России, это как раз было после новостей про "Челси". Перекинулись фразами, он сказал, что чувствует себя нормально. Где?то у него было сожаление, что это не совершилось", - сказал Карпин на пресс-конференции.
Напомним, ранее Захарян мог перебраться в "Челси" в концовке трансферного окна. Английский клуб планировал активировать опцию выкупа на Арсена, которая действует только для европейских клубов и составляет 15 млн евро. Но в конечном итоге лондонский клуб не успел осуществить переход из-за санкций. Трансферное окно в Англии закрылось в ночь с 1 на 2 сентября.
Пресс-служба "Динамо" выпустила официальное заявление о том, что игрок пока продолжит выступать за бело-голубых. Сообщалось, что "Челси" может вернуться к переговорам зимой.
"У него было сожаление, что это не совершилось". Карпин - о разговоре с Захаряном после срыва трансфера в "Челси"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился деталями разговора с полузащитником "Динамо" Арсеном Захаряном о срыве его перехода в "Челси"
Фото: РПЛ