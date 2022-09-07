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"Первый кандидат - Худяков". Кавазашвили предложил "Спартаку" приобрести голкипера "Локомотива"

Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход Александра Селихова из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"В случае ухода Селихова, кто может его заменить? Не могу понять, почему Селихов должен уходить. И не могу понять, почему они не должны с ним подписать контракт. По?моему, первый кандидат — Худяков из "Локомотива". Потому что у него фигура шикарная, он пластичный, он высокий, он молодой", - цитирует Кавазашвили "Спорт день за днем".

Напомним, контракт Александра Селихова со "Спартаком" истекает в конце этого календарного года. Ранее появлялась информация, что с голкипером практически договорились о продлении соглашения, но в связи со сменой руководства в клубе сделка была заморожена. Селихов пропустил последние матчи "Спартака" из-за повреждения.

Даниил Худяков дебютировал за "Локомотив" в прошлом сезоне. В нынешнем розыгрыше РПЛ молодой вратарь выиграл конкуренцию за место в старте у Гильерме. Всего на счету Худякова 23 матча, в которых он пропустил 41 мяч и 5 раз оставлял свои ворота "сухими". В этом году голкиперу исполнилось 18 лет.


Кавазашвили Локомотив Спартак Худяков Селихов Российские трансферы
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