"В случае ухода Селихова, кто может его заменить? Не могу понять, почему Селихов должен уходить. И не могу понять, почему они не должны с ним подписать контракт. По?моему, первый кандидат — Худяков из "Локомотива". Потому что у него фигура шикарная, он пластичный, он высокий, он молодой", - цитирует Кавазашвили "Спорт день за днем".
Напомним, контракт Александра Селихова со "Спартаком" истекает в конце этого календарного года. Ранее появлялась информация, что с голкипером практически договорились о продлении соглашения, но в связи со сменой руководства в клубе сделка была заморожена. Селихов пропустил последние матчи "Спартака" из-за повреждения.
Даниил Худяков дебютировал за "Локомотив" в прошлом сезоне. В нынешнем розыгрыше РПЛ молодой вратарь выиграл конкуренцию за место в старте у Гильерме. Всего на счету Худякова 23 матча, в которых он пропустил 41 мяч и 5 раз оставлял свои ворота "сухими". В этом году голкиперу исполнилось 18 лет.
"Первый кандидат - Худяков". Кавазашвили предложил "Спартаку" приобрести голкипера "Локомотива"
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход Александра Селихова из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"