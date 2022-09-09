"Не знаю, для кого игра была тяжелая. Я спишу всё на поле, потому что очень ужасное поле, на таком газоне невозможно играть в футбол. Из-за этого у нас не получалось", - цитирует Макарова "Матч ТВ".
"Сочи" переиграл "Динамо" в стартовом матче 9-го тура РПЛ (2:1). Встреча, которая проходила на сочинском стадионе "Фишт", началась с двух голов хозяев поля. Отличились Мелкадзе и Кристиан Нобоа. После этого Денис Макаров отыграл один мяч благодаря ошибке голкипера "Сочи" Сослана Джанаева.
Это поражение может отправить "Динамо" на седьмое место по итогам тура. Сейчас в активе команды Славиши Йокановича 16 очков. Столько же у "Спартака" и "Ростова", которые проведут очную встречу в воскресенье, 11 сентября.
Макаров - о поражении от "Сочи" спишу все на поле. На таком газоне невозможно играть в футбол
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров назвал качество газона главной причиной проблем его команды в матче с "Сочи" (1:2).
Фото: ФК "Динамо"