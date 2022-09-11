Как сообщает источник, клуб еще не договорился с россиянином по условиям личного контракта, но ожидается, что это не станет большой проблемой. Сейчас лондонцы находятся в поисках способа, который позволит осуществить перевод денег за Захаряна.
Напомним, ранее Захарян мог перебраться в "Челси" в концовке трансферного окна. Английский клуб планировал активировать опцию выкупа на Арсена, которая действует только для европейских клубов и составляет 15 млн евро. Но в конечном итоге лондонский клуб не успел осуществить переход из-за санкций. Трансферное окно в Англии закрылось в ночь с 1 на 2 сентября.
Пресс-служба "Динамо" выпустила официальное заявление о том, что игрок пока продолжит выступать за бело-голубых. Сообщалось, что "Челси" может вернуться к переговорам зимой.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: переговоры по переходу Захаряна в "Челси" продолжаются
"Челси" продолжает обговаривать детали возможного трансфера Арсена Захаряна из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"