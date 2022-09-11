"Марцел Личка остаётся главным тренером "Оренбурга". Он не играет на поле — там играют футболисты", - цитирует функционера "Чемпионат".
Напомним, сегодня "Зенит" разгромил "Оренбург" в домашней встрече девятого тура чемпионата России – 8:0. Хет-трик оформил полузащитник Вендел, дубль на счету Малкома. Эта победа стала для питерцев крупнейшей в истории выступлений в РПЛ.
В "Оренбурге" рассказали, останется ли Личка главным тренером после исторического разгрома от "Зенита"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о перспективах Марцела Лички на посту главного тренера команды после разгромного поражения "Зениту".
Фото: ФК "Оренбург"