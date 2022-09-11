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В "Оренбурге" рассказали, останется ли Личка главным тренером после исторического разгрома от "Зенита"

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о перспективах Марцела Лички на посту главного тренера команды после разгромного поражения "Зениту".
Фото: ФК "Оренбург"
"Марцел Личка остаётся главным тренером "Оренбурга". Он не играет на поле — там играют футболисты", - цитирует функционера "Чемпионат".

Напомним, сегодня "Зенит" разгромил "Оренбург" в домашней встрече девятого тура чемпионата России – 8:0. Хет-трик оформил полузащитник Вендел, дубль на счету Малкома. Эта победа стала для питерцев крупнейшей в истории выступлений в РПЛ.


Андреев Оренбург Личка Зенит
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