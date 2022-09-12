- Я бы себя так не повел на футбольном поле. Нужно себя в определенных рамках держать. Понятное дело, что ты проигрываешь, но перегибать палку тоже нельзя. Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является. Он умеет забивать, держит в напряжении оборону соперника, но через рамки переходить не тактично. Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил, - передает слова Колыванова "Спорт день за днем".
Матч 9 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Спартак" завершился волевой победой хозяев поля со счетом 4:2. Нападающий красно-белых Александр Соболев отметился забитым голом головой с подачи Георгия Джикии на 76 минуте, установившим окончательный счет. В концовке игры Соболев спровоцировал конфликт с полузащитником желто-синих Даниилом Уткиным, боднув его головой в лицо после того, как сам же нарушил против него правила; оба игрока в результате этого инцидента получили по желтой карточке.
"Даже Дзюба себя так не вел". Колыванов раскритиковал поведение Соболева в матче с "Ростовом"
Экс-главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов прокомментировал поведение нападающего "Спартака" Александра Соболева в матче 9 тура РПЛ против "Ростова" (2:4).
Фото: МатчТВ