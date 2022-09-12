Перед началом сезона красно-белых возглавил испанский специалист Гильермо Абаскаль.
"Не буду скрывать, у нас была встреча еще до назначения испанца. Но не срослось. Каттани [бывший спортивный директор "Спартака] принял свое решение.
"Готов ли буду возглавить "Спартак", если там вдруг расстанутся с тренером до конца сезона? Естественно. Как я уже говорил, раньше я отказывался от этого, так как реально смотрю на вещи, был не готов. Это большая ответственность, великий клуб. Сейчас уже у меня достаточно опыта, чтобы тренировать такую команду", - цитирует Юрана "Матч ТВ".
Последним местом работы Юрана были "Химки", которые он покинул в августе. После него 3 недели в клубе проработал Николай Писарев. Сейчас химчан возглавляет Спартак Гогниев.
"Спартак" в минувшие выходные уступил в гостях "Ростову" (2:4). Красно-белые потерпели второе поражение кряду. В таблице чемпионата России московский клуб занимает 5-е место, набрав в 9 матчах 16 очков. В четверг, 15 сентября, "Спартак" на своем поле примет "Факел" в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. 18 сентября столичный клуб дома сыграет с "Локомотивом" в РПЛ.
Юран признался, что встречался с Каттани по поводу возможного назначения в "Спартак"
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, что летом мог возглавить "Спартак".
Фото: ФК "Химки"