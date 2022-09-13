У 31-летнего футболиста диагностировали воспаление сухожилия. В этом сезоне Щенников ни разу не вышел на поле в РПЛ.
"Вчера общались с Георгием, дела у него нормально, чувствует себя уже лучше. На этой неделе он вернется в общую группу - сегодня, завтра или послезавтра.
В кубковом матче он точно не сыграет, объективно нужно набрать форму. Но на следующую игру чемпионата он уже точно должен быть в заявке", - цитирует агента РБ Спорт.
Последний раз в составе ЦСКА Щенников появлялся в мае в матче против "Ростова" (4:0) в заключительном туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона.
Контракт Георгия с армейским клубом рассчитан до лета 2023 года. В общей сложности за ЦСКА Щенников провел 361 матч, в которых забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.
Агент Щенникова рассказал, когда защитник вернется в общую группу ЦСКА
Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, когда футболист вернется к тренировкам в общей группе армейцев.
Фото: РПЛ