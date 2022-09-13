– Потеряли много очков там, где могли их набрать. Неудачный старт, отсюда психологически нервозное состояние, когда ты можешь где-то потерять концентрацию. В матче с "Динамо" при счете 0:0 не ставят пенальти, а потом Макаров забивает невероятный, просто сумасшедший гол, – цитирует Газинского "СЭ".
По итогам девяти сыгранных туров "Урал" занимает предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предыдущем (девятом) туре клуб из Екатеринбурга дома добился первой победы в чемпионате – подопечные нового главного тренера Виктора Гончаренко обыграли дома московское "Торпедо" со счётом 2:0. Оба гола забил румынский лидер "Урала" Эрик Бикфалви.
Газинский прокомментировал плохой старт "Урала" в текущем сезоне РПЛ
Игрок "Урала" Юрий Газинский высказался о причинах неудачного старта клуба в чемпионате.
Фото: ФК "Урал"