"Огорчен ли уходом Федуна из "Спартака"? Я не комментирую про "Спартак" - уже много раз говорил. Это не про "Спартак", а про Федуна? Федун и "Спартак"- это одно и то же. До сих пор", - цитирует Асхабадзе "Матч ТВ".
Напомним, летом этого года "Лукойл" объявил о выкупе полного пакета акций "Спартака". В связи с этим Леонид Федун покинул пост президента клуба. Он был владельцем красно-белых с 2004 года.
Роман Асхабадзе работал в "Спартаке" с 2006 по 2015 год. Он начинал работать в качестве переводчика, а затем постепенно дорос до должности генерального директора клуба, в которой пробыл два года.
Асхабадзе: Федун и "Спартак" - это одно и то же. До сих пор
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе не захотел комментировать уход Леонида Федуна из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"