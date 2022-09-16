"Никита Хайкин неплохой голкипер, но его нельзя сравнивать по уровню мастерства и с потенциалом Сафонова. Хайкину сейчас 27 лет, он в самом расцвете сил, но я не наблюдаю скачка в его карьере, чтобы он перешёл, допустим, в клуб Англии. А так, здорово, что вратарь с российскими корнями играет в еврокубках, приятно за ним следить. Желаю удачи", - цитирует Нигматуллина Metaratings.
Напомним, Никита Хайкин выступает за "Буде-Глимт" с 2019 года. С того момента российский голкипер провел 111 матчей в составе норвежского клуба, в которых пропустил 114 мячей и 41 раз оставлял ворота на замке. С командой он дважды становился чемпионом Норвегии. Контракт Хайкина с "Буде-Глимт" рассчитан до конца этого календарного года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
До "Буде-Глимта" Хайкин играл за израильские "Хапоэль Кфар Саба" и "Бней Йегуду". В России Хайкин защищал ворота молодежных составов "Кубани" и "Мордовии".
Нигматуллин: Хайкин - неплохой голкипер, но не наблюдаю скачка в его карьере
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил уровень вратаря "Буде-Глимт" Никиты Хайкина.
Фото: ФК "Буде-Глимт"