По данным источника, большая часть игроков "Зенита" не прошли через микст-зону после матча с "Динамо". При этом, согласно регламенту РПЛ, через микст-зону, где находятся журналисты, должны пройти все игроки обеих команд. Кроме того, отмечается, что делегат матча, который должен был контролировать эту ситуацию, не исполнил свои обязанности.
"Зенит" в 10-м туре РПЛ оказался сильнее "Динамо" (2:0). Голами в составе сине-бело-голубых отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. После 10 туров в активе "Зенита" 26 набранных очков. Команда Сергея Семака на четыре очка опережает "Ростов", который занимает второе место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
СМИ: "Зенит" нарушил регламент РПЛ
Игроки "Зенита" нарушили регламент РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"