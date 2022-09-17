Сегодня пресс-служба РФС объявила о вызове Кругового в национальную команду. Данил вызван в сборную вместо защитника ЦСКА Игоря Дивеева, получившего серьезную травму в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Торпедо" (0:1).
"Были мысли, что вызовут после того, как Дивеев сломался. Но думал, что шансов мало. Очень рад, что выбор пал именно на меня. Буду доказывать своей работой, что достоин быть в сборной России. Дивею скорейшего выздоровления", - сказал Круговой.
Также Данил рассказал, что о вызове он узнал от администратора сборной, когда садился в самолет после матча с "Динамо" (2:0).
Сбор национальной команды начнется 19 сентября в Новогорске. 24 сентября сборная России в Бишкеке должна провести товарищеский матч со сборной Киргизии.
Защитник Данил Круговой в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Источник: Sport24
"Думал, что шансов мало". Круговой - о вызове в сборную России
Защитник "Зенита" Данил Круговой прокомментировал вызов в сборную России на сентябрьский сбор.
Фото: РФС