Гендиректор "Спартака" рассказал, кто виноват в ситуации с отстранением Бальде

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ОренбургЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Химки2 тайм
Сочи
1 - 1 1 1
Факел2 тайм
П1 2.8X 1.5П2 21
Спартак
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 1.65X 4.4П2 4.9

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
2 - 1 2 1
Краснодар-2Завершен
Енисей
0 - 0 0 0
АкронЗавершен
Родина
1 - 2 1 2
БалтикаЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Динамо Мх2 тайм
П1 7.7X 3.26П2 1.42
Нефтехимик
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 2.44X 2.82П2 3.09
Рубин
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
П1 1.42X 3.9П2 7
Алания
19:00
ВелесНе начат
П1 1.39X 4.7П2 7.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брентфорд
0 - 3 0 3
АрсеналЗавершен
Манчестер Юнайтед
Перенесён
Лидс
Эвертон
1 - 0 1 0
Вест ХэмЗавершен
Челси
Перенесён
Ливерпуль

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
0 - 2 0 2
ХетафеЗавершен
Вильярреал
0 - 1 0 1
Севилья2 тайм
П1 5.1X 3.25П2 1.75
Реал Сосьедад
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 1.74X 3.75П2 5
Бетис
19:30
ЖиронаНе начат
П1 1.69X 3.8П2 5.4
Атлетико
22:00
РеалНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.41

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Удинезе
3 - 1 3 1
ИнтерЗавершен
Монца
1 - 0 1 0
ЮвентусЗавершен
Кремонезе
0 - 4 0 4
ЛациоЗавершен
Фиорентина
2 - 0 2 0
ВеронаЗавершен
Рома
19:00
АталантаНе начат
П1 2.08X 3.5П2 3.65
Милан
21:45
НаполиНе начат
П1 2.32X 3.25П2 3.3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
1 - 0 1 0
Вольфсбург2 тайм
X 14.5П2 1000
Бохум
18:30
КёльнНе начат
П1 3.25X 3.7П2 2.08
Хоффенхайм
20:30
ФрайбургНе начат
П1 2.19X 3.6П2 3.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реймс
0 - 3 0 3
МонакоЗавершен
Клермон
1 - 3 1 3
ТруаЗавершен
Брест
0 - 1 0 1
АяччоЗавершен
Марсель
1 - 1 1 1
РеннЗавершен
Ницца
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Нант
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
П1 3.6X 3.35П2 2.05
Лион
21:45
ПСЖНе начат
П1 5.2X 5П2 1.55
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Гендиректор "Спартака" рассказал, кто виноват в ситуации с отстранением Бальде

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о дисквалификации форварда Кейта Бальде за нарушение процедуры допинг-контроля.
Фото: youtube.com
"Как отреагировал на дисквалификацию? Очень болезненно. Виноват клуб и я персонально в том числе. Но предвидеть эту ситуацию было тяжело. Агенты должны были уведомить", - передает слова функционера телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.

Ранее стало известно, что Бальде не сможет выйти на поле в составе "Спартака" до декабря – Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал сенегальца на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

Бальде пополнил состав "Спартака" этим летом на правах свободного агента. Предыдущим клубом нападающего был итальянский "Кальяри".


Мележиков Спартак Бальде
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