"Как отреагировал на дисквалификацию? Очень болезненно. Виноват клуб и я персонально в том числе. Но предвидеть эту ситуацию было тяжело. Агенты должны были уведомить", - передает слова функционера телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.
Ранее стало известно, что Бальде не сможет выйти на поле в составе "Спартака" до декабря – Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал сенегальца на три месяца за нарушение антидопинговых правил.
Бальде пополнил состав "Спартака" этим летом на правах свободного агента. Предыдущим клубом нападающего был итальянский "Кальяри".
Гендиректор "Спартака" рассказал, кто виноват в ситуации с отстранением Бальде
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о дисквалификации форварда Кейта Бальде за нарушение процедуры допинг-контроля.
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