Бабаев рассказал, насколько он доволен летней селекцией ЦСКА
– Удовлетворен ли летней селекцией? Покажет время. Мне кажется, рано делать далеко идущие выводы. Но тот факт, что все новички выходят и выглядят достаточно неплохо, говорит о том, что первоначальную оценку можно поставить хорошую. Но повторюсь: это пока только предварительная оценка, – приводят слова Бабаева "Известия".
Напомним, что летом 2022 года состав "армейцев" пополнили несколько легионеров: крайние защитники Милан Гайич и Мойзес, центральный защитник Виллиан Роша, центральные полузащитники Саша Зделар и Виктор Мендес. В последних двух играх РПЛ против "Краснодара" и "Торпедо" все пять новичков выходили одновременно в стартовом составе. Следующий свой матч в РПЛ ЦСКА проведёт в гостях с "Химками" 1 октября.
Напомним, что летом 2022 года состав "армейцев" пополнили несколько легионеров: крайние защитники Милан Гайич и Мойзес, центральный защитник Виллиан Роша, центральные полузащитники Саша Зделар и Виктор Мендес. В последних двух играх РПЛ против "Краснодара" и "Торпедо" все пять новичков выходили одновременно в стартовом составе. Следующий свой матч в РПЛ ЦСКА проведёт в гостях с "Химками" 1 октября.
Фото: ТАСС