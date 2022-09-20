– Время покажет, доволен ли я новичками. На последнюю игру можно смотреть с оптимизмом, игроки, которые участвовали, показали неплохую игру, один из них вошел даже в символическую сборную тура, это Стефан Шапич, – приводят слова Савичева "РИА Новости".
В "Торпедо" уже под конец летнего трансферного окна перешли опорные полузащитники Чурич из "Шибеника" и Савич из "Зриньски Мостар", центральный защитник Шапич и левый защитник Роганович из "Чукаричек". До этого в команду также перешли Ле Таллек, Эркинов, Кутепов, Караев и пр. В предыдущем туре "Торпедо" одержали первую победу в чемпионате – над ЦСКА (1:0).
Савичев: время покажет, доволен ли я новичками "Торпедо"
Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев рассказал о том, как он оценивает последние приобретения клуба.
Фото: ФК "Торпедо"