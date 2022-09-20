– Возникали ли у меня мысли об увольнении Лички после игры с "Зенитом"? У меня – нет. Но со стороны были звонки, какие-то пожелания, рекомендации от самых разных больших в прошлом футболистов. Говорили, что все не так. Было определенное недовольство оренбургских болельщиков. Но мы, руководство клуба, пребывали в полном спокойствии – это я могу констатировать, – цитирует Еремякина "РБ Спорт".
В игре девятого тура Российской премьер-лиги "Оренбург" на выезде уступил "Зениту" с разгромным счетом 0:8. После этого в СМИ начали появляться новости о возможном увольнении главного тренера проигравшей команды Марцела Лички. В следующем (десятом) туре "Оренбург" на выезде обыграл "Пари НН" со счётом 2:0. По итогам десяти сыгранных туров "Оренбург" идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 12 очков. Марцел Личка по итогам предыдущего сезона вывел клуб из Оренбурга из ФНЛ в РПЛ, обыграв в стыковых играх футбольный клуб "Уфа".
Президент "Оренбурга" ответил на вопрос об увольнении главного тренера команды Марцела Лички
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что у него не было мыслей об увольнении главного тренера Марцела Лички после разгромного поражения от "Зенита" (0:8).
Фото: ФК "Оренбург"