Сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
В начале 2000-х Широков проходил службу в стройбате.
"Попал ли я под закон о частичной мобилизации? Не знаю. Мне пока ничего [повестка] не приходило. Если надо - значит надо, какие тут вопросы. Если придет повестка - поеду без вопросов? Безусловно", - цитирует Широкова Legalbet.
Роман Широков завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Он выступал за "Зенит", "Химки", "Сатурн", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА, "Рубин" и ФК "Москва". В составе сборной России Широков дебютировал в 2008 году, в футболке национальной команды он провел 57 матчей и забил 13 голов.
Широков - трехкратный чемпион России , обладатель Кубка и Суперкубка страны. Также в составе "Зенита" Роман побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА.
Широков - о мобилизации: повестка пока не пришла, если надо - поеду
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о готовности мобилизоваться в ряды вооруженных сил РФ.
Фото: РИА Новости