Член наблюдательного совета "Химок" заявил, что готов к призыву в армию РФ после мобилизации

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков поделился мнением о возможности своего призыва на военную службу на фоне частичной мобилизации в России.

Фото: ТАСС





Днем ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.



"Химки" в 10-ти турах действующего сезона чемпионата России набрали 8 очков и расположились в зоне стыковых матчей – на 13-м месте в таблице национального первенства. В последний раз подмосковный коллектив одерживал победу в официальном матче 7 августа – в 4-м туре РПЛ против " "Сначала вступают в бой профессионалы, военные профессии, которые обозначил министр обороны. Но если будет острая нехватка, безо всякого сомнения, я встану в ряды вооруженных сил. У меня нет опыта участия в военных действиях. По одному из пунктов я пока не подхожу", - цитирует Терюшкова " РБ Спорт ".Днем ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации."Химки" в 10-ти турах действующего сезона чемпионата России набрали 8 очков и расположились в зоне стыковых матчей – на 13-м месте в таблице национального первенства. В последний раз подмосковный коллектив одерживал победу в официальном матче 7 августа – в 4-м туре РПЛ против " Торпедо " (3:1).