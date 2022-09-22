"Это их отношения, не думаю, что будет правильно их обсуждать. В данном случае я на стороне тренера. Клубы — это немного другое. А на уровне национальной сборной я на стороне тренера", - цитирует тренера "Матч ТВ".
После того, как главным тренером сборной России стал Валерий Карпин, Дзюба не сыграл ни одного матча в составе национальной команды.
24 сентября россияне сыграют товарищеский матч против сборной Киргизии. Встреча пройдет в Бишкеке и начнется в 17:00 мск.
Наставник сборной Киргизии: в ситуации между Карпиным и Дзюбой я на стороне тренера
Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался о ситуации между наставником команды России Валерием Карпиным и форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Ростов"