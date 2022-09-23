Уткин: не сажайте Ларина. Он никого не убил и не обогатился. В худшем случае его использовали

Известный журналист Василий Уткин выступил в поддержку экс-директора "Чертаново" Николая Ларина.

Фото: ФК "Чертаново"

"Николай Ларин, бывший руководитель футбольной академии "Чертаново", не заслуживает сидеть в тюрьме. Он нарушал закон, чего не отрицает и сам. Но он не обогащался лично. Он ошибался, да. Он никого не убил, он не обогатился. В худшем случае его использовали. Это в самом худшем случае. Он заслуживает, возможно, штрафа (я готов скинуться), может, еще чего. Но не срока. Не сажайте Ларина", - написал Уткин в своем телеграм-канале.



Напомним, Николай Ларину в ближайшее время предстоит итоговое судебное заседание. Его обвиняют в хищении в особо крупном размере. Ларину вменяется, что в школе "Чертаново" тренировалось значительно меньше спортсменов, чем было указано в официальных документах, поэтому в распоряжение школы поступало больше средств, чем было необходимо. Прокурор запрашивает для бывшего директора "Чертаново" 4 года и 4 месяца лишения свободы. Ларин возглавлял академию более 13 лет.