"Сегодня РПЛ выглядит достойно. Мне нравится, как ребята двигаются по полю, нравятся многие задумки тренеров.
Разумеется, что "Зенит" - претендент на чемпионство, но сопротивление ему могут оказать многие команды, например, ЦСКА, сыгравший неудачно последний тур с "Торпедо". Борьба в РПЛ впереди. Удачи всем командам!" - приводит слова Чепчугова РБ Спорт.
После 10-го тура РПЛ таблицу чемпионата единолично возглавляет "Зенит". Петербургский клуб имеет в своем активе 26 очков. На 4 балла подопечные Сергея Семака опережают "Ростов" (22 очка). ЦСКА, в 10 играх набрал 20 очков, армейцы располагаются на 3-й строчке.
В очном поединке "Зенит" обыграл ЦСКА на своем поле со счетом 2:1.
Сине-бело-голубые 4 года подряд становятся чемпионами России. ЦСКА последний раз был чемпионом страны в сезоне-2015/16.
Чепчугов считает, что ЦСКА способен оказать сопротивление "Зениту" в борьбе за чемпионство
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов поделился ожиданиями от текущего сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"