"Приятно, что Ежова и Коваленко включили в стартовый состав сборной. Коваленко совсем молодой. Его прогресс случился на короткой дистанции. Последнее время Коваленко действительно показывает очень неплохую игру.Надеюсь, что и Ежов, который с уходом лидеров "Крыльев" сам стал лидером клуба РПЛ, сможет свой потенциал раскрыть и в национальной команде", - цитирует Осинькина Sport24.
Напомним, в окончательную заявку сборной России на матч против Киргизии попали сразу 4 игрока самарского клуба: Александр Коваленко, Роман Ежов, Максим Глушенков и голкипер Иван Ломаев, который в последний момент все-таки покинул расположение национальной команды. Коваленко и Ежов в итоге выйдут на поле в стартовом составе сборной. Для обоих игроков этот матч станет дебютным.
Встреча между Киргизией и Россией пройдет уже сегодня, в 17:00 по московскому времени в Бишкеке.
Осинькин прокомментировал попадание двух игроков "Крыльев" в стартовый состав сборной
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на то, что два игрока его команды выйдут на поле в стартовом составе сборной России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"