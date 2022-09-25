"На сегодняшний день Карпин, работая на внутреннем рынке, показывает с российскими футболистами самые лучшие результаты. Было бы абсолютно нелогичным назначить какого-то другого тренера, который не культивирует столько российских игроков, не открывает их самые сильные стороны и не имеет столько рабочего контакта", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Напомним, Валерий Карпин работает со сборной России с лета прошлого года. С того момента национальная команда провела восемь матчей, в которых одержала 6 побед, один раз сыграла вничью и единожды уступила. В последнем официальном матче сборная проиграла Хорватии (0:1) в отборочной группе к ЧМ-2022.
Накануне сборная Россия переиграла в Бишкеке Киргизию (2:1). Победу подопечным Валерия Карпина принесли голы Александра Соболева (с пенальти) и Даниила Уткина.
Червиченко: Карпин показывает в сборной самые лучшие результаты. Нелогично назначать другого тренера
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал работу Валерия Карпина в сборной России.
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