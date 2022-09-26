- Если Семак выигрывает чемпионат за чемпионатом, значит, прекрасно справляется со своей работой, - приводит слова Корниленко "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков в 10 турах и не потерпев в текущем чемпионате ни одного поражения. В четырех предыдущих сезонах сине-бело-голубые с Семаком во главе неизменно становились чемпионами России.
Корниленко прокомментировал работу Семака в "Зените"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о работе главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"