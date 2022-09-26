"Дима получил неприятную травму и вернётся в обойму не раньше, чем через месяц. Мы его ждём и очень на него рассчитываем. Иванисеня – настоящий профессионал, хороший футболист и порядочный человек", — цитирует функционера "Чемпионат".
Украинский полузащитник принял участие в двух матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги, которые прошли в июле, после чего перестал появляться на поле.
"Крылья Советов" набрали 10 очков в 10-ти встречах национального чемпионата и занимают 11-е место в турнирной таблице.
В "Крыльях Советов" рассказали, почему перестал играть украинский легионер Иванисеня
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о ситуации с полузащитником самарцев Дмитрием Иванисеней.
Фото: РПЛ