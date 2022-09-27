Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может в декабре 2022 года оставить пост в национальной команде и сосредоточиться на работе в "Ростове".
"Есть ли в планах тренировать сборную России? Предложат - обязательно рассмотрю. Я готов рассматривать, почему нет? Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодежи, надо проводить много товарищеских матчей. Все равно мы вернемся в Европу!" - приводит слова Юрана РБ Спорт.
24 сентября сборная России провела первый с ноября 2021 года международный матч, победив на выезде в товарищеском матче команду Киргизии (2:1). В сентябре стало известно, что УЕФА отстранил Россию от участия в жеребьевке отборочного турнира к Евро-2024. Таким образом, сборная России пропустит и финальную часть континентального первенства.
Последним местом работы Юрана были "Химки", которые он покинул в августе.
Юран заявил, что готов возглавить сборную России
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил о желании возглавить сборную России.
Фото: ФК "Химки"