Сегодня "Локо" объявил о назначении Адамса ассистентом главного тренера команды. Наставником столичного клуба является Йозеф Циннбауэр. Немец работал вместе с южноафриканским тренером в "Орландо Пайретс".
"Ничего не думаю по этому поводу. Логики во всех этих назначениях я не вижу", - сказал Семин.
"Локо" со счетом 0:1 уступил "Спартаку" в последнем матче. После 10-ти туров Российской Премьер-лиги москвичи занимают 12-е место в таблице чемпионата России, имея в своем активе 9 очков. От зоны стыковых матчей москвичей отделяет всего 1 очко. В Кубке России "железнодорожники" в 2-х матчах набрали 2 очка - "Локо" проиграл "Пари НН" (0:2) и по пенальти победил "Краснодар" (2:2, 3:1).
Источник: "СЭ"
"Логики я не вижу". Семин - о назначении Давидса в "Локомотив"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал назначение Фадлу Давидса ассистентом главного тренера "железнодорожников".
Фото: ФК "Ростов"