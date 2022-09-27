– Еще не факт, что "Зенит" – безоговорочный чемпион. Я же с "Химками" боролся против них, смог же. Нужно и можно бороться против них. У некоторых футболистов в подсознании следующая картина: "Есть "Зенит" и легионеры – можно не играть". Многое зависит от тренерского штаба, психологии, – приводит слова Юрана "РБ Спорт".
"Химки" под руководством Юрана встречались с "Зенитом" в самом начале текущего сезона Российской премьер-лиги – в первом туре, 15 июля 2022 года. Эта встреча открывала собой новый сезон РПЛ. Матч завершился вничью (1:1). Первым забил клуб из Санкт-Петербурга – на 17-й минуте отличился Вендел, "Химки" сравняли на 85-й – забил вышедший на замену Мирзов.
Юран: еще не факт, что "Зенит" – безоговорочный чемпион. Я же с "Химками" боролся против них
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением о конкуренции клубов РПЛ с "Зенитом".
Фото: Sportbox