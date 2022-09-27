Нужно уметь правильно против них действовать: если кто-то играет на встречных курсах с "Зенитом" – это неправильно. То, что показал "Оренбург" в Санкт-Петербурге, – это антифутбол. Зачем играть в атакующий футбол против "Зенита"? Нужно анализировать их, как это сделали мы. Нужно играть тактично более грамотно против команды Семака, тогда им будет сложнее. Когда играешь против них в открытый футбол, все становится ясно. У них легионеры очень высокого класса, поэтому нужно головой тактически думать немного, – цитирует Юрана "РБ Спорт".
"Химки" под руководством Юрана встречались с "Зенитом" в самом начале текущего сезона Российской премьер-лиги – в первом туре, 15 июля 2022 года. Матч завершился вничью (1:1). Первым забил клуб из Санкт-Петербурга – на 17-й минуте отличился Вендел, "Химки" сравняли на 85-й – забил вышедший на замену Мирзов. После этого у подмосковного клуба сменилось два тренера – на смену Сергею Юрану пришел Николай Писарев, а сейчас команду возглавляет Спартак Гогниев, известный по работе с "Аланией", хорошо проявившей себя в предыдущем сезоне – в рамках Кубка России и ФНЛ. По итогам десяти сыгранных туров текущего сезона РПЛ "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице (26 очков), а подмосковные "Химки" идут тринадцатыми (8 очков).
Сергей Юран поделился рецептом игры против "Зенита"
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран, сыгравший с "Зенитом" в первом туре вничью (1:1), рассказал, за счет чего можно обыграть действующего чемпиона.
Фото: Soccer.ru